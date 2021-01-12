Суд арестовал водителя самосвала, врезавшегося в колонну автобусов со срочниками

Красногорский суд на два месяца арестовал врезавшегося в колонну автобусов водителя самосвала Ивана Гаврикова, сообщила глава пресс-службы ГУ МВД Подмосковья Татьяна Петрова. ДТП произошло вчера, 11 января. По уточненным данным Минобороны, в результате погибли 4 человека, еще 42 пострадали. Водитель частично признал вину.

«Суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу водителя самосвала Ивана Гаврикова по делу, возбужденному по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Он отправлен в СИЗО на два месяца»,— сказала госпожа Петрова ТАСС.

«Он частично признает вину»,— сообщили журналистам родственники обвиняемого.

Самосвал Ивана Гаврикова врезался в колонну машин 147-й автобазы Генерального штаба Минобороны на Новорижском шоссе. По предварительным данным, он не справился с управлением. Полиция отмечала, что в момент аварии водитель был трезв. Почти сразу после ДТП Следственный комитет России (СКР) и полиция возбудили уголовные дела о нарушении правил вождения.