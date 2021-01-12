Россия в 2020 году стала одним из главных торговых партнеров Украины

Россия вошла в тройку главных торговых партнеров Украины за 2020 год, сообщила украинская Государственная таможенная служба в Facebook. За минувший год Россия ввезла на Украину товаров на $ 4,6 млрд, а Украина в Россию — на $2,7 млрд.

«Страны, наиболее импортированные в Украину: Китай — $ 8,3 млрд, Германия — $ 5,1 млрд, Россия — $ 4,6 млрд. Экспорт из Украины больше всего в Китай — $ 7,1 млрд, Польша — $ 3,3 млрд, Россия — $ 2,7 млрд»,— говорится в сообщении.

Наиболее экспортируемыми товарами из Украины стали зерно ($9,4 млрд), черные металлы ($7,7 млрд), а также жиры и масла животного или растительного происхождения (по $ 5,8 млрд). Больше всего в страну ввозили минеральное топливо, нефть и нефтепродукты ($8 млрд), реакторы, котлы, автомобили, оборудование и механические устройства ($ 6,1 млрд), наземный транспорт ($5,5 млрд).

В целом оборот Украины в 2020 году составил $103,4 млрд. Это на $7 млрд меньше показателя предыдущего года.