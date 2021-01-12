В Подмосковье разрешили переводить школьников на «удаленку» по просьбе родителей

При необходимости школьники в Подмосковье по заявлению родителей могут быть переведены на дистанционный формат обучения, сообщили в пресс-службе регионального минобразования. Причиной для этого может послужить, например, совместное проживание ребенка с родственником пожилого возраста. Решение связано с возможностью распространения коронавирусной инфекции в школах.

«Родителям нужно сказать о своем желании классному руководителю. Важно, чтобы дети освоили учебную программу, поэтому к такой форме обучения стоит прибегать в случае крайней необходимости. Нужно написать заявление на имя директора. В заявлении также должна быть указана причина такого решения. Например, с ребенком проживают пожилые родственники»,— приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

В заявлении нужно указать период времени, которое ребенок проведет дома. Бумажный вариант заявления можно предоставить позже, а электронный нужно отправить на почту школы или директору. «Ребенок будет получать домашнее задание и оценки через школьный портал. По просьбе родителей школа может организовать онлайн-консультации для детей, оставшихся дома»,— добавили в минобразования Московской области.

Сегодня, 12 января, власти Подмосковья подписали документ о переходе колледжей региона на очное обучение с завтрашнего дня. Дистанционное обучение в областных вузах сегодня продлили до 6 февраля. Вчера стало известно о разработке Минпросвещения и Минцифры стандарта «цифровой школы» в России.

О недовольстве студентов из-за перехода на дистанционное обучение — в материале “Ъ” «На правах коронавируса».