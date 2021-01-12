Гендиректором московского ФК «Динамо» стал бывший топ-менеджер «Зенита»

Футбольный клуб «Динамо» возглавил Павел Пивоваров, сообщила пресс-служба ВТБ. Господин Пивоваров ранее был исполнительным директором санкт-петербургского «Зенита», работал в Ассоциации европейских клубов, Палате по разрешению споров FIFA и Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Бывший гендиректор Юрий Белкин станет президентом клуба (должности ранее не было).

«Сейчас нам необходимо усилить ряд направлений, каждое из которых требует максимальной профессиональной вовлеченности»,— сказал председатель совета директоров «Динамо», первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

Юрий Белкин на новом посту сфокусируется на взаимодействии с футбольным сообществом, консультативным советом клуба и обществом «Динамо», сообщили в ВТБ.