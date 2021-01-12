Пользователи автопостинга столкнулись с проблемами в работе Facebook

Сервисы автопостинга столкнулись с невозможностью обеспечить публикации постов в Facebook, сообщил “Ъ” создатель сервиса отложенного постинга SMMplanner Василий Крылов. Он уточнил, что пользователи получают сообщения об ошибках со стороны сервера.

«Около 3 часов мск начали появляться ошибки на серверах Facebook, свидетельствующие о том, что они перегружены и не успевают обрабатывать входящие посты»,— рассказал Василий Крылов. По его словам, часть постов публиковалась, несмотря на сообщения об ошибках со стороны сервера.

«Причины таких высоких нагрузок пока не понятны, но не исключено, что они связаны с выборами в США. Провайдеры в некоторых штатах уже заявляли о возможной блокировке социальных сетей»,— сказал он.

6 января Facebook заблокировала аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Основатель соцсети Марк Цукерберг назвал блокировку бессрочной и отметил, что платформа компании использовалась для призывов к насильственному восстанию. Аккаунты господина Трампа также заблокировали Twitter, Snapchat, Twitch. На фоне этого Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США.