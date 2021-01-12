Стример TheGrefg побил рекорд по одновременным зрителям на Twitch

Испанский стример Давид Мартинес (TheGrefg) побил рекорд Twitch, когда свыше 2,4 млн человек одновременно смотрели, как он показывал свой собственный скин в игре Fortnite из серии Icon. Об этом сообщает The Verge.

Скины из серии Icon резервируются для самых популярных создателей контента в Fortnite, например стримеров Ninja или Loserfruit. Скин Давида Мартинеса стал только восьмым официальным скином серии Icon. Он побил свой собственный рекорд среди стримеров в 660,1 тыс. просмотров, установленный в декабре 2020 года, также во время стрима Fortnite. Давид Мартинес установил и рекорд Twitch среди всех каналов сервиса, превзойдя канал Eleague TV, который одновременно смотрели около 1,1 млн человек.

Евгений Федуненко