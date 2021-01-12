Forbes составил рейтинг разбогатевших на росте криптовалют

Журнал Forbes оценил, насколько выросло состояние некоторых людей благодаря росту криптовалют. На первом месте оказались одни из первых покупателей биткоинов и основатели биржи Gemini братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвосс. По данным издания, стоимость их криптовалютных активов составляет около $2,8 млрд.

Топ-6 разбогатевших на росте криптовалют:

Кэмерон и Тайлер Уинклвосс (стоимость криптовалютных активов — $1,4 млрд у каждого). Мэттью Росзак ($1,2 млрд) купил биткоины в 2012 году. Тим Дрейпер ($1,1 млрд) в 2014 году купил 29 тыс. биткоинов, конфискованных маршалами США на закрытом черном рынке «Шелковый путь». Он заплатил за них $18,7 млн. Майкл Сэйлор ($600 млн) — финансовый директор аналитической фирмы MicroStrategy. Потратил около $175 млн личных средств на покупку 17,7 тыс. биткоинов. В 2020 году убедил коллег инвестировать более $1,1 млрд в криптовалюты. Майк Новограц ($478 млн) в 2013 году инвестировал в биткоины $7 млн, использовал эти активы как начальный капитал Galaxy Investment Partners. Криптоактивы Galaxy оцениваются в $621 млн, господину Новограцу принадлежит 77% компании. Оценка не включает криптовалюту, которой он может владеть лично. Виталик Бутерин ($360 млн) — создатель второй по популярности криптовалюты Ethereum. Ее капитализация оценивается в $123 млрд. Господину Бутерину принадлежит более 333 тыс. токенов эфира общей стоимостью около $360 млн, год назад они стоили $45 млн.

С начала года ведущие криптовалюты прибавили в цене 40–80%. Курс биткойна 8 января составил $41,95 тыс., в очередной раз обновив исторический максимум. Вторая по востребованности криптовалюта Ethereum выросла в цене с начала года более чем на 80%, до $1333,8. Но неделя с 11 января началась с резкого падения курсов виртуальных валют.

Подробнее о падении курсов — в материале “Ъ” «Биткойн пощекотал нервы инвесторов».