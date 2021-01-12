12 января, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Forbes составил рейтинг разбогатевших на росте криптовалют

Журнал Forbes оценил, насколько выросло состояние некоторых людей благодаря росту криптовалют. На первом месте оказались одни из первых покупателей биткоинов и основатели биржи Gemini братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвосс. По данным издания, стоимость их криптовалютных активов составляет около $2,8 млрд.

Топ-6 разбогатевших на росте криптовалют:

  1. Кэмерон и Тайлер Уинклвосс (стоимость криптовалютных активов — $1,4 млрд у каждого).
  2. Мэттью Росзак ($1,2 млрд) купил биткоины в 2012 году.
  3. Тим Дрейпер ($1,1 млрд) в 2014 году купил 29 тыс. биткоинов, конфискованных маршалами США на закрытом черном рынке «Шелковый путь». Он заплатил за них $18,7 млн.
  4. Майкл Сэйлор ($600 млн) — финансовый директор аналитической фирмы MicroStrategy. Потратил около $175 млн личных средств на покупку 17,7 тыс. биткоинов. В 2020 году убедил коллег инвестировать более $1,1 млрд в криптовалюты.
  5. Майк Новограц ($478 млн) в 2013 году инвестировал в биткоины $7 млн, использовал эти активы как начальный капитал Galaxy Investment Partners. Криптоактивы Galaxy оцениваются в $621 млн, господину Новограцу принадлежит 77% компании. Оценка не включает криптовалюту, которой он может владеть лично.
  6. Виталик Бутерин ($360 млн) — создатель второй по популярности криптовалюты Ethereum. Ее капитализация оценивается в $123 млрд. Господину Бутерину принадлежит более 333 тыс. токенов эфира общей стоимостью около $360 млн, год назад они стоили $45 млн.

С начала года ведущие криптовалюты прибавили в цене 40–80%. Курс биткойна 8 января составил $41,95 тыс., в очередной раз обновив исторический максимум. Вторая по востребованности криптовалюта Ethereum выросла в цене с начала года более чем на 80%, до $1333,8. Но неделя с 11 января началась с резкого падения курсов виртуальных валют.

Подробнее о падении курсов — в материале “Ъ” «Биткойн пощекотал нервы инвесторов».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя