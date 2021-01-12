Полиция составила протокол на Всеволода Могучева из-за репоста ролика

В отношении соратника экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева возбудили еще одно административное дело. Как рассказал “Ъ-Урал” адвокат Михаил Толмачев, протокол составлен по ст.20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По его словам, защиту еще не знакомили с материалами дела. Господин Толмачев предполагает, что причиной для нового дела мог стать репост ролика «Кто готовит рабство в России» во «ВКонтакте». В Октябрьском районом суде “Ъ-Урал” заявили, что рассмотрение административного дела уже идет, но подробности не сообщили. В картотеке суда указано, что дело поступило еще 27 ноября 2020 года.

Напомним, 31 декабря 2020 года решением Ленинского райсуда Всеволод Могучев был арестован на 15 суток. Он был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). Срок его ареста заканчивается сегодня. Сам экс-схимонах Сергий арестован на два месяца по обвинениям по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство).