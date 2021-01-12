«Бесплатного больше не будет»

Пять лет назад Павел Дуров пообещал, что в Telegram никогда не появится платных функций, подписки или рекламы. Тем не менее недавно в своем Telegram-канале он объявил, что некоторые функции мессенджера в 2021 году все-таки станут платными. «На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей и соответствующим расходам»,— написал он.

Теперь расходы компании, по словам Павла Дурова, будут покрываться за счет доходов собственной рекламной платформы. Появятся и дополнительные функции для бизнеса и пользователей с расширенными потребностями, например платные стикеры, с создателями которых Дуров пообещал делиться. «Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счет повышения качества сервиса»,— заявил Дуров.

Для обычных пользователей Telegram останется бесплатным.

Владельцы подобных технологических решений пытаются заработать деньги очень давно.

Создатели WhatsApp пробовали монетизировать мессенджер через платную подписку еще в 2014 году: первый год для пользователя — бесплатно, а потом — всего $1 в год. Ян Кум рассчитывал: пользователи будут платить, чтобы не потерять связь с друзьями, с которыми уже привыкли общаться.

В августе 2018 года компания Facebook, купившая WhatsApp за рекордные $22 млрд, объявила о том, что начнет взимать небольшую плату с бизнес-клиентов за отправку маркетинговых и сервисных сообщений. Сейчас стоимость сообщений — от 0,1 цента в зависимости от региона.

Информация о скидках, акциях, всевозможные опросы и другая маркетинговая и рекламная информация могут быть отправлены только через официального поставщика решений для бизнеса WhatsApp Business API. В этом случае компания может интегрировать мессенджер с CRM, чат-платформами, подключить чат-боты — ограничений почти нет.

В октябре нынешнего года объявлено еще об одной новинке: корпоративные пользователи приложения WhatsApp Business скоро смогут размещать свои интернет-магазины и другие сервисы на серверах Facebook. Правда, никаких подробностей компания пока не раскрывает.

На рассылке рекламных сообщений, что нравится не всем пользователям, зарабатывает Viber. Цены у компаний-партнеров сравнительно высоки: от 2 руб. за сообщение. Этим, не считая продажи стикеров, платные услуги Viber ограничиваются, кроме, разумеется, платных звонков пользователей мессенджера на мобильные и стационарные телефоны.

Функциональность бесплатной версии корпоративного мессенджера Slack, который появился в 2013 году и был задуман создателями как убийца Skype и электронной почты, крайне ограниченна. Возможности платной версии очень широки; она не только позволяет общаться, но и интегрирована с большинством онлайн-инструментов для бизнеса — от Trello, «Google Календаря» и Dropbox до систем управления проектами, облачными сервисами и CRM. Но за это приходится много платить: от $6,67 в месяц за одного пользователя.

Услугами сервиса пользуются сотрудники 750 тыс. компаний.

1 декабря разработчик одной из самых популярных в мире CRM-систем Salesforce объявил о покупке Slack за $27,7 млрд.

Ключевое отличие российского корпоративного мессенджера (находится в стадии разработки, ориентировочная дата запуска — весна следующего года) — хранение всей информации (переписки, файлов и голосовых сообщений) на физическом сервере компании, а не в дата-центре разработчиков, которые не будут иметь доступа к данным клиентов.

По словам Даниила Ростовцева, руководителя группы независимых разработчиков приложения, таким образом достигается высокий уровень безопасности. Кроме того, ни в открытом доступе, ни на устройствах пользователей конфиденциальные данные не хранятся. В отличие от Slack использовать приложение могут не только сотрудники компании, но и клиенты — для этого их учетные данные вносятся в базу данных, образуя так называемые группы.

Даниил Ростовцев утверждает, что стоимость месячной подписки составит не более $1 в месяц за одного клиента. Объем российского рынка Ростовцев оценивает в 5 млн пользователей.

Можно достаточно определенно утверждать: эпоха полностью бесплатного общения в мессенджерах подходит к концу. Возможности бесплатно пользоваться мессенджерами, по крайней мере для бизнес-клиентов, больше не осталось. Хочется надеяться, что вместе с этим возрастут качество предоставляемых услуг и — пожалуй, это самое главное — безопасность конфиденциальных данных.