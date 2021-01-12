Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до февраля

Россия до 1 февраля включительно продлила приостановку авиасообщения с Великобританией, говорится в решении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Полеты отменены с 22 декабря из-за выявления на территории Великобритании нового штамма коронавируса COVID-19.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23:59 1 февраля 2021 года»,— сообщается о решении штаба на сайте правительства.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в России первого случая заражения «британским» штаммом вируса. Его обнаружили в декабре у россиянина, прилетевшего из Великобритании. В каком городе находится зараженный, она не уточнила. Эта мутация вируса распространяется быстрее известных ранее. «Британский» штамм выявлен более чем в 40 странах мира.

Подробнее о приостановке полетов — в материале “Ъ” «Великобритании устроили COVID-блокаду».