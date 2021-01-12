Сегодня в ярославской облдуме назначат дату выборов нового спикера

12 января в ярославской областной думе пройдет внеочередное заседание совета думы, на котором будет определена дата заседания по выборам нового председателя облдумы в связи со смертью бывшего спикера Алексея Константинова. Перед выборами нового председателя депутаты должны принять решение о прекращении полномочий предыдущего.

На основании регламента облдумы, депутаты должны избрать председателя в срок не позднее 60 дней с момента прекращения полномочий предыдущего.

Напомним, председатель ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в дорожно-транспортном происшествии на автодороге в Тверской области 30 декабря 2020 года. Он ехал за рулем личного автомобиля из города Ростова Великого в Тверскую область, где намеревался остаться на новогодние праздники. В результате лобового столкновения погибли Алексей Константинов и 37-летняя женщина, управлявшая вторым автомобилем.

Антон Антонов