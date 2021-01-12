Трубоукладчик «Академик Черский» покинул зону дострйоки «Северного потока-2»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» отдаляется от зоны строительства газопровода «Северный поток-2», следует из данных портала MarineTraffic. Сейчас судно находится в Балтийской море и идет в восточном направлении.

Неделю назад судно «Академик Черский», ведущий работы по укладке последнего участка «Северного потока-2», прибыл в исключительную экономическую зону Дании для достройки газопровода. До этого судно почти месяц находилось недалеко от Калининграда. Разрешение на проведение строительных работ судно получило 5 декабря. Позднее датские власти сообщили, что работы по укладке двух последних ниток газопровода вблизи Дании должны начаться 15 января.

О завершении строительства — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».