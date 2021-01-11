В Ярославской области из-за морозов будут отменять занятия в школах

В связи с ожидающимся в Ярославской области резким похолоданием, в региональном департаменте образования разъяснили порядок отмены занятий в школах из-за морозов. По информации директора департамента Ирины Лободы, каждый муниципальный район будут самостоятельно принимать решения об отмене школьных занятий в зависимости от конкретных условий.

«Мы рекомендуем отменять посещение школ для учеников начальных классов при температуре минус 23-25 градусов, для учеников 5-9 классов – при температуре 26-29 градусов ниже нуля и для старшеклассников – при температуре минус 30 градусов»,– уточнила госпожа Лобода.

В департаменте отметили, что информация об отмене занятий должна обязательно размещаться на официальном сайте образовательных организаций. В случае, если ребенок придет в школу, для него должны организовываться индивидуальные занятия. Классные руководители будут в таком случае информировать родителей о времени завершения занятий.

Во время сильных морозов родители могут самостоятельно принимать решения о посещении школы ребенком, сообщая об этом классным руководителям или в администрацию школы. В департаменте уточнили, что пропущенные из-за морозов уроки не считаются пропусками без уважительной причины. При пропусках уроков из-за морозов не нужно предоставлять медицинскую справку.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что сегодня региональное МЧС выпустило экстренное предупреждение об аномальных морозах в Ярославской области в период с 12 по 16 января. Спасатели рассылают СМС-сообщения о том, что в области ожидается понижение температуры до минус 31 градуса.

Антон Антонов