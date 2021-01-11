Ярославское МЧС экстренно предупредило об аномальных морозах

Главное управление МЧС по Ярославской области распространило экстренное предупреждение об ожидающихся на территории региона аномальных морозах. В МЧС предупреждают, что с 12 по 16 января в Ярославской области прогнозируется аномально-холодная погода со среднесуточной температурой на 7-13 градусов ниже климатической нормы.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что по данным центра погоды «Фобос» на территории области возможно понижение температуры до минус 28-30 градусов.

В связи с наступающими аномальными холодами спасатели просят жителей Ярославской области быть внимательными и осторожными.

Из-за морозов в МЧС прогнозируют вероятность возникновения ЧС, вызванных увеличением числа пожаров в жилом секторе, а также на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения.

ЧС могут быть вызваны нарушениями в работе систем электроэнергетики в связи с ростом нагрузки и из-за неисправности печного, газового или электрического оборудования. Возможны аварии, вызванные нарушениями коммунальных систем жизнеобеспечения населения. Прогнозируются нарушения в работе транспорта. МЧС предупреждает о возможном увеличении случаев переохлаждения, обморожения и гибели людей.

Антон Антонов