Чемпионат Италии

17-й тур. «Ювентус»—«Сассуоло» 3:1 (Данилу, 50; Рэмси, 82; Роналду, 90+2 — Дефрель, 58). Положение команд. 1. «Милан» — 40 очков. 2. «Интер» — 37. 3. «Рома» — 34. 4. «Ювентус» — 33 (после 16 матчей). 5. «Аталанта» — 31 (16). 6. «Наполи» — 31 (16).
17-й тур. «Ювентус»—«Сассуоло» 3:1 (Данилу, 50; Рэмси, 82; Роналду, 90+2 — Дефрель, 58). Положение команд. 1. «Милан» — 40 очков. 2. «Интер» — 37. 3. «Рома» — 34. 4. «Ювентус» — 33 (после 16 матчей). 5. «Аталанта» — 31 (16). 6. «Наполи» — 31 (16).
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