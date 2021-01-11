Стрессы и постоянная тревога за город — так мэр Якутска объяснила причину своей досрочной отставки. Сардана Авксентьева победила на выборах 2018 года как независимый кандидат. За два года нахождения у власти она запомнилась как борец с привилегиями и неоправданными расходами чиновников. Как написала бывший градоначальник в Instagram, она не может работать 24 часа в сутки 365 дней в году. Поэтому уже во вторник она ляжет в больницу на операцию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Сардана Авксентьева предпочла не рисковать.

Конец красивой сказки: в современной России так не бывает, чтобы чиновник распродавал дорогие казенные иномарки, а то и намеревался пустить с молотка здание мэрии, потому что его содержать дорого. Ни один мэр, губернатор или министр не может выпадать из системы, тем более в предвыборный год, когда очень неспокойно на так называемом внешнем контуре. Сейчас нужно четко выполнять федеральные наказы, обеспечивать грамотное исполнение бюджетов, находить баланс между местными и пришлыми элитами и при этом не высовываться. Хозяйственник-технократ работает без шума — вот он, тип современного руководителя.

Чем известна Сардана Авксентьева Читать далее

А с мэром Сарданой Авксентьевой происходило ровно обратное. Она получила всероссийскую известность. Сложно назвать СМИ, пусть оппозиционное или самое что ни на есть провластное, которое не взяло бы у нее интервью. Поэтому как ни клянись в верности «Единой России» и ни отрекайся всеми силами от какой бы то ни было оппозиции, не поверят. Во-первых, время такое, а во-вторых, это вызов системе. Так не принято, о чем, собственно, было сказано выше. Поэтому уйти по состоянию здоровья — вполне логичный выход из ситуации. А если нет, пожалейте себя, Сардана Владимировна.

При этом нелишне напомнить о деле Сергея Фургала. Буквально только что арестован мэр крупного города Томска Иван Кляйн. В местах заключения находится экс-губернатор Кировской области Никита Белых, в свое время он тоже активно отрекался от своего советника на общественных началах Алексея Навального. Пост мэра сейчас — это серьезное испытание с неочевидными последствиями. Вертикаль должна быть единой как никогда.

Есть и другой аспект. Вот такие вот нестандартные руководители плохо уживаются с естественной средой обитания чиновника. Дело в том, что раскулачивание больших начальников, лишение их шуб, загранпоездок и других атрибутов сладкой жизни не всегда способствует процветанию простого народа. А может выйти и наоборот. Скажут: увлеклась популизмом, а о реальной работе забыла. Ну и компромата подкинут, мол, собак травит, и еще найдут что. Кроме того, от одного мэра, пусть даже такого крупного города как Якутск, не все зависит. Есть еще аппарат, глава республики, федеральный центр и так далее.

Один в поле не воин — ведь так?

Возможно, у Сарданы Владимировны есть перспективы стать политиком, может быть, даже федеральным. Хотя, как мы понимаем, и здесь нестандартные поступки не приветствуются. А без благословления сверху сделать политическую карьеру совсем не просто.

Но в любом случае пример Сарданы Авксентьевой более чем положительный. Нет в современной России ничего невозможного, что доказывает факт избрания независимого мэра столицы не последнего по значимости федерального субъекта. Также вполне можно замахнуться и на нечто большее, чем пост градоначальника. Для этого нужна лишь малость — поддержка избирателей и рост числа граждан с активной гражданской позицией.