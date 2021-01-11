Заболевший COVID-19 ульяновский губернатор выписан из больницы

Заразившийся коронавирусом губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выписан из Центральной городской клинической больницы, где он находился с 28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Губернатор продолжит работать в дистанционном режиме в связи с продолжающимся курсом лечения. Совещания с региональными министрами будут проходить в режиме онлайн.

Состояние здоровья Сергея Морозова стало ухудшаться до новогодних праздников. Глава региона 24 декабря сообщил в соцсетях, что он вынужден уйти на самоизоляцию из-за температуры и кашля. На следующий день стало известно, что тест на COVID-19 дал положительный результат.

По данным регионального оперштаба, в Ульяновской области с начала пандемии зафиксировано 39 369 случаев заражения COVID-19 (без данных по Димитровграду, где учет ведет ФМБА, контролирующее город атомщиков). По этому показателю регион занимает 12-е место среди субъектов РФ.

Андрей Сазонов, Самара