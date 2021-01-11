Новогоднее обращение Путина посмотрели более 32 млн россиян

Более 32 млн жителей крупных городов России посмотрели обращение президента страны Владимира Путина в новогоднюю ночь, приводит ТАСС данные Mediascope.

При подсчете аудитории трансляции Mediascope учитывал российских граждан возрастом от 4 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек.

На «Первом канале» трансляцию смотрели 9,5 млн человек, на «России 1» — больше 6 млн, на НТВ — почти 5 млн россиян.

В прошлом году новогоднее обращение господина Путина посмотрели около 44% россиян старше 4 лет.

Новогоднее обращение Владимира Путина, завершающее 2020 год, стало самым продолжительным из всех аналогичных его выступлений. Оно длилось шесть минут.