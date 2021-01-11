Застройщики смогут получить кредит под 3% для досрочного ввода соцобъектов

Правительство поддержит организации, которые с опережением сроков строят социальные объекты по государственным или муниципальным контрактам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Такие застройщики смогут получить льготные кредиты под 3% на завершение проектов.

«Теперь для их досрочного ввода застройщики смогут получить кредит на льготных условиях не выше 3%. Оставшаяся часть ставки будет просубсидирована из федерального бюджета. На эти цели в текущем году предусмотрено почти 2 млрд руб.»,— сказал господин Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, эта мера поддержки позволит вводить в эксплуатацию школы, детские сады, больницы раньше запланированных сроков и обеспечить людей инфраструктурой, необходимой для комфортного проживания.

Михаил Мишустин также сообщил о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса и самозанятых до 7% годовых. Ранее ставка по таким кредитам составляла 8,5%.