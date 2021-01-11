В Норильске дом, который накрыло лавиной, был построен без разрешения

Засыпанные лавиной дома в Норильске были построены членами «Ассоциации по организации отдыха любителей горнолыжного спорта» на участке, который был выделен в аренду администрацией города. Строения не относятся к горнолыжному комплексу «Гора Отдельная», сообщает пресс-служба СК РФ.

«Дом, в котором находилась семья, погибшая в результате схода лавины, построен главой семьи самовольно без каких-либо разрешительных документов. Он много лет работал на горнолыжном комплексе, в октябре 2020 года заключил договор субаренды горнолыжной базы и с того момента занимался подготовкой склона и канатной дороги к введению в эксплуатацию»,— отмечает ведомство.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, единая дежурно-диспетчерская служба, получившая информацию о сошедшей лавине, оповестила МЧС РФ о произошедшем спустя более 50 минут.

Инцидент произошел 9 января. Сообщение о сходе лавины в районе горнолыжного курорта поступило спасателям в 00:30 по местному времени. Снегом засыпало четыре строения, в двух из которых которых находились люди.Из-под завалов извлекли тела погибших 45-летнего мужчины, 38-летней женщины и ее полуторагодовалого ребенка. Также обнаружили 14-летнего подростка, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи допросили около 30 свидетелей и очевидцев. Провели обыски в некоторых подразделениях администрации города, а также у арендатора земельного участка, который передал землю в субаренду, в городском подразделении Ростехнадзора. Кроме того, изъяты документы, проводятся экспертизы. Расследование продолжается.

Подробнее о сходе лавины в Норильске — в материале “Ъ” «Делом занесло».

Екатерина Лукашевич