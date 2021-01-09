Число жертв лавины в Красноярском крае выросло до трех Поисковые работы на месте завершены

Спасатели нашли тело третьего погибшего в результате схода лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в Норильске. Поисковые работы завершены, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю и Хакасии.

Третьей жертвой ЧС стал 45-летний мужчина. Ранее сообщалось о погибших 38-летней женщине и годовалом ребенке.

Госпитализирован 14-летний подросток. Он в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. Еще один пострадавший — мужчина — обратился за помощью в больницу, но от госпитализации отказался.

Сообщение о сходе лавины в районе горнолыжного курорта поступило спасателям от местного жителя 9 января в 00:30 местного времени. В результате засыпало четыре строения, в которых находились люди. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Дарья Решетникова