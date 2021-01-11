LG представила кровать с выдвижным дисплеем

Южнокорейская компания LG на конференции разработчиков CES 2021 показала концепцию выдвижного дисплея, который, по замыслу разработчиков, можно применять у изголовья кровати. OLED-дисплей диагональю в 55 дюймов (примерно 140 см) будет обладать прозрачностью в 40%, что значительно превышает возможности жидкокристаллических дисплеев, обеспечивающих прозрачность в 10%, пишет The Verge.

По замыслу разработчиков LD, дисплей может частично или полностью выдвигаться над кроватью, чтобы сообщать либо актуальную информацию о погоде, времени или других сервисах, либо работать как полноценный телевизор. Также сзади экрана будет выдвигаться еще одна панель, чтобы сделать экран непрозрачным. Дисплей оснащен встроенными динамиками. В настоящий момент устройство является прототипом: нет ни примерной цены, ни даты выхода устройства на рынок.

Евгений Федуненко