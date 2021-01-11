На Кубани количество техники по уборке улиц от снега увеличили до 300 единиц

В Краснодарском крае на уборке региональных и муниципальных дорог от снега работает свыше 300 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Среди них – 225 комбинированных дорожных машин, 57 тракторов и 17 автогрейдеров. За сутки в крае израсходовали 4180 тонн противогололедных материалов. Кроме того, рабочие очищают тротуары, остановки общественного транспорта, дорожные знаки. Сейчас проезд автотранспорта обеспечен по всем маршрутам, отмечает администрация региона.

По данным краевых властей, за минувшие сутки наибольшее количество снега выпало в Туапсинском и Усть-Лабинском районах, Горячем Ключе и Краснодаре.

Начальник управления гражданской защиты Краснодара Виталий Казликин ранее в ходе еженедельной планерки рассказал, что в краевом центре в уборке улиц от снега задействовали 74 единицы техники и 400 человек.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода в Краснодарском крае сохранится до 12 января. Местами на территории региона ожидается снег, мокрый снег, снег с дождем. В отдельных районах южной половины края прогнозируются сильные осадки, налипание мокрого снега (местами сильное), гололед, ухудшение видимости. В настоящее время в крае объявлено штормовое предупреждение.

Алексей Белянин