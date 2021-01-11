Синоптики предупредили о снеге, гололеде и сильном ветре на Кубани в начале недели

В Краснодарском крае в начале первой рабочей недели года продолжатся снегопады. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра.

Так, 11 января 2021 года местами на Кубани ожидается снег, мокрый снег, днем – с дождем. В отдельных районах южной половины края прогнозируются сильные осадки, налипание мокрого снега (местами сильное), гололед, ухудшение видимости в осадках. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с, местами по западу края порывы до 13 м/с. Температура воздуха днем составит -1…+4 градуса.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Местами также прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега, в отдельных районах сильные осадки, местами налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -1-4 градусов, днем 3-8 градусов.

12 января характер погоды изменится мало. В отдельных районах также прогнозируютсясильные осадки, налипание мокрого снега и гололед. Ветер северо-восточный и восточный 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем 0-5 градусов.

На Черноморском побережье, на участке Джубга-Магри также возможны сильные осадки. Ветер северо-восточный и восточный 12-14 м/с, местами порывы до 17 м/с, в районе Новороссийска 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 градусов, днем – 9-14 градусов, на участке Анапа – Геленджик – 3-8 градусов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, жителей и гостей края предупреждают о значительном ухудшении погоды с 10 по 12 января. В регионе объявлено штормовое предупреждение. В этот период ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, гололед, ухудшение видимости на дорогах.

10 января МЧС также предупредило о поднятии воды в реках Краснодарского края из-за сильных осадков. Действие предупреждение сохраняется до конца суток 11 января.

Алексей Белянин