Две трети месячной нормы осадков выпало в Ижевске с начала года

За 10 дней января в Ижевске выпало 22,3 мм осадков при месячной норме 32 мм. Из них 7 мм выпало за 10 января, сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время высота снежного покрова в столице Удмуртии составляет 40 см. В прошлом году на аналогичную дату он равнялся 26 см. Минувшей ночью на дорогах работали 163 единицы техники.

Напомним, что 10 января из-за непогоды в республике ввели временное ограничение движения для междугородних автобусов и грузовых автомобилей. Кроме того, авиакомпании «Ижавиа», «Аэрофлот» и «Победа» изменили расписание ряда рейсов в Ижевск.