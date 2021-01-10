В Удмуртии из-за метели ограничили движение грузовиков и междугородних автобусов

В Удмуртии из-за ухудшения погодных и дорожных условий до их улучшения введено временное ограничение движения для междугородних автобусов и грузовых автомобилей. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД по Удмуртии. Госавтоинспекцией принято решение о выводе дополнительных экипажей для организации движения, помощи участникам дорожного движения, а также обеспечивать бесперебойную работу снегоуборочной техники.

Участников дорожного движения без крайней необходимости просят не выезжать за пределы населенных пунктов.

По сведениям ФГБУ «Удмуртский ЦГМС» в ночь с 10 на 11 января и утром 11 января местами по республике сохраняется усиление северо-восточного ветра порывами 15-17 м/с. Местами метель, на дорогах снежные заносы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.