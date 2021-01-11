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В Свердловской области за сутки подтвердили 384 случая коронавируса, 17 человек скончались

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердили 384 случая коронавируса, сообщил источник “Ъ-Урал”. На 11 января общее число заболевших в регионе составило 62 900, почти 55 тыс. человек выздоровели. За сутки подтвердили еще 17 летальных случаев. С начала пандемии в регионе скончались 1 700 человек.

Напомним, в регионе началась вакцинация от коронавируса. В первую очередь она охватывает медиков и сотрудников школ, в которых с 11 января отменили дистанционное обучение. Очередная партия вакцины (6 750 доз) поступила в регион в понедельник. Ожидается, что в марте 2021 года в регион поступит не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V».

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