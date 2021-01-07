В Свердловской области отменили дистант для школьников С 11 января они приступят к очному обучению

С 11 января все школьники Свердловской области вернутся к очной форме обучения, сообщил в своем Instagram губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, сделать это позволяет стабильная ситуация с распространением коронавируса. Напомним, учебный год школьники 6-8-х и 10-х классов региона заканчивали в дистанционном режиме.

«Сегодня мы видим, что ситуация с распространением коронавируса стабильна. Фиксируем пусть небольшое, но снижение случаев заболевания в регионе. Система здравоохранения работает устойчиво, без серьезных сбоев. Количество свободных коек в инфекционных стационарах сейчас выросло до 3,5 тыс. Все это дает нам возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов — от первых до одиннадцатых. Пока на дистанте останутся учащиеся средних специальных учебных заведений. По ним решение будет принято дополнительно»,— написал губернатор .

Евгений Куйвашев отметил, что на следующей неделе в регионе ожидается очередная партия вакцины от коронавируса. Прививаться от коронавируса будут наряду с медиками в первую очередь педагоги, рассказал губернатор.

Он напомнил, что все школы должны быть обеспечены средствами защиты: антисептиками, рециркуляторами, бесконтактными термометрами. Кроме того, в школах должны составить особое расписание уроков, которое позволит развести потоки учеников.

На 7 января в Свердловской области коронавирусом заболели 61 357 человек, более 53,3 тыс. выздоровели, 1 631 пациент скончался.

Ранее о выходе школьников с дистанта объявили власти Тюменской области.