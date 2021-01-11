Горбачев призвал повторно предложить США формулу о недопустимости ядерной войны

По мнению экс-президента СССР Михаила Горбачева, с приходом к власти в США новой администрации избранного президента Джо Байдена России стоит предложить американцам подтвердить формулу о недопустимости ядерной войны. Формула была закреплена после встречи господина Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом в Женеве в 1985 году.

«Он (главный вывод тех переговоров.— “Ъ”) зафиксирован в совместном заявлении: "Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя. Стороны не будут стремиться к военному превосходству". Россия, кстати, предлагала недавно американцам подтвердить эту формулу. Сейчас приходит новая администрация, и стоило бы возобновить это предложение»,— сказал господин Горбачев в интервью «РИА Новости».

Летом 2020 года глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что США уже два года не подтверждают это предложение, что тревожит Москву.

Выборы в США прошли 3 ноября. Победу одержал господин Байден. Действующий президент Дональд Трамп долгое время отказывался признавать поражение, а 6 января его сторонники ворвались в Капитолий, где Конгресс утверждал победу Джо Байдена. Позже Конгресс все же утвердил его победу. Инаугурация президента состоится 20 января.

Подробности — в материале “Ъ” «О Дональде Трампе замолвите плохо».