Вспышка птичьего гриппа на Новомышастовской птицефабрике могла произойти из-за перелетных птиц

Одна из версий заноса птичьего гриппа на Новомышастовскую птицефабрику – контакт с зараженными перелетными птицами. Об этом сообщает местное издание «Голос правды».

По его данным, предварительные исследования производственных помещений ООО «Новомышастовская птицефабрика» показали, что склады, где хранятся корма, были в частности доступны для воробьев.

«Этого обстоятельства, по мнению специалистов Роспотребнадзора, вполне достаточного для заноса вируса», – утверждает издание.

В настоящее время в станице Новомышастовской и в соседних населенных пунктах, находящихся в зоне наблюдения, продолжаются подворовые обходы. К мониторингу подключились сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, а также охотники, которые будут отслеживать окрестности на предмет падежа дикой птицы.

Количество работников, задача которых собрать материал для утилизации, возросло с 30 до 60 человек. Кроме того, решается вопрос по привлечению добровольцев из числа жителей Новомышастовской и соседних станиц.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, администрация Красноармейского района Кубани с 5 января 2021 года ввела режим ЧС на территории Новомышастовского сельского поселения из-за вспышки птичьего гриппа. Кроме того, 6 января 2021 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении карантина на территории Новымышастовской птицефабрики.

По данным на 6 января 2021 года, из-за птичьего грипп падеж птицы на территории птицефабрики составил 51 тыс. голов из 400 тыс. имеющегося поголовья. Только за одни сутки на птицефабрики пало около 15 тыс. кур. До 10 января на предприятии должны были провести полное уничтожение поголовья птицы.

Алексей Белянин