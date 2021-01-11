Домашний матч «Локомотива-Кубань» и «Пармы» перенесли на март 2021 года

Директорат Единой Лиги ВТБ согласился перенести на март 2021 года матч баскетбольных клубов «Локомотив-Кубань» и «Парма» (Пермь), который должен был состояться 23 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Кубани.

С соответствующей просьбой обратилось руководство «Пармы». Она объяснялась тем, что 26 января пермяки начинают регулярный сезон Кубка Европы FIBA в «пузыре» в городе Ден Бош, Нидерланды. Там «Парме» предстоит сыграть сразу с тремя командами – местным «Ден Бошем», еще одной голландской командой – «Гронинген», а также «Борисфеном» из Беларуси.

«Стороны нашли понимание, директорат Единой Лиги ВТБ утвердил перенос матча на 17 марта. Игра начнется в 19:30 по московскому времени», – говорится в сообщении БК «Локомотив-Кубань».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 31 декабря 2020 года «Локомотив-Кубань» узнал соперников в Топ-16 Еврокубка, который начнется 12 января. Краснодарский клуб сыграет с «Метрополитаном 92» (Париж), «Тренто» и «Партизаном» (Белград). Первый матч в рамках турнира краснодарская команда проведет дома: 12 января 2021 года «железнодорожники» сыграют против «Метрополитана».

9 января «Локомотив-Кубань» потерпел второе поражение в 2021 году. В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Астана» на домашнем паркете обыграла краснодарский баскетбольный клуб со счетом 86:82.

Алексей Белянин