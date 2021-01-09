«Локомотив-Кубань» потерпел второе поражение в 2021 году

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Астана» на домашнем паркете обыграла краснодарский баскетбольный клуб со счетом 86:82.

Первые две четверти «Локомотив-Кубань» вел в счете. «Астана» в стартовые минуты сделала упор на дальние броски, так как «Локо» действовал довольно уверенно в своей трехсекундной зоне. По итогу второй четверти «железнодорожники» имел небольшой перевес в три очка.

В концовке третей четверти «Астана» наказывала краснодарцев за незабитые штрафные и отсутствие должной скорости при возвращении в защиту. В результате «Локо» ушел на перерыв со счетом 62:64.

В конце поединка «железнодорожникам» ненадолго удалось навязать казахстанской команде свою игру, однако соперник оказался сильней. «Локо» уже второй раз подряд уступает в Нур-Султане.

Самым результативным в команде «железнодорожников» стал Реджи Линч, собравший дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

Андрей Ульченко