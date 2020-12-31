«Локомотив-Кубань» узнал соперников в Топ-16 Еврокубка

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Топ-16 Еврокубка сыграет с «Метрополитаном 92» (Париж), «Тренто» и «Партизаном» (Белград). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Подопечные Евгения Пашутина попали в группу F. Первый матч в рамках турнира краснодарская команда проведет дома: 12 января 2021 года «железнодорожники» сыграют против «Метрополитана».

Топ-16 пройдет с 12 января по 10 марта 2021 года. Кроме «Локомотива-Кубань» из российских клубов в турнире примет участие казанский «УНИКС».

Алексей Белянин