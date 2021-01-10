МЧС предупредило о поднятии воды в реках Кубани из-за сильных осадков

Из-за обильных осадков в ближайшие часы и до конца суток 11 января ожидается опасный подъем уровня воды на юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По прогнозу МЧС, существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с затоплением и подтоплением территорий и сельхозугодий, населенных пунктов; резкими подъемами уровней рек; прорывом дамб обвалований; подмывом опор мостов, земляных насыпей ж/д путей (эстакад) на подходах к мостам, опор ЛЭП; активизацией оползневых процессов и пр.

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю просит жителей быть внимательными. В случае чрезвычайных ситуаций звонить по единому телефону спасения «01» или «101» (с мобильных телефонов).

Как ранее писал "Ъ-Кубань", жителей и гостей Кубани предупреждают о значительном ухудшении погоды с 10 по 12 января. В регионе объявлено штормовое предупреждение. В этот период ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, гололед, ухудшение видимости на дорогах.

Наталья Решетняк