Российские хоккеисты вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) перед стартом сезона представила рейтинг лучших игроков. В первую десятку попали Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»). Всего в список лучших вошли пять россиян.

Топ-10 игроков НХЛ:

Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Давид Пастрняк («Бостон»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Остон Мэттьюс («Торонто Мейпл Лифс»).

Ранее НХЛ назвала хоккеистов, занявших с 11 по 50 места. Россияне Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Евгений Малкин «Питтсбург Пингвинз» заняли 17 и 18 места соответственно. Регулярный чемпионат НХЛ начнется в ночь на 14 января матчем «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз».

Подробнее о сокращенном сезоне НХЛ — в материале “Ъ” «НХЛ сыграла на чемпионат мира».