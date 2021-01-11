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Российские хоккеисты вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) перед стартом сезона представила рейтинг лучших игроков. В первую десятку попали Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»). Всего в список лучших вошли пять россиян.

Топ-10 игроков НХЛ:

  1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»),
  2. Натан Маккиннон («Колорадо»),
  3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»),
  4. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»),
  5. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»),
  6. Давид Пастрняк («Бостон»),
  7. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»),
  8. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»),
  9. Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»),
  10. Остон Мэттьюс («Торонто Мейпл Лифс»).

Ранее НХЛ назвала хоккеистов, занявших с 11 по 50 места. Россияне Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Евгений Малкин «Питтсбург Пингвинз» заняли 17 и 18 места соответственно. Регулярный чемпионат НХЛ начнется в ночь на 14 января матчем «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз».

Подробнее о сокращенном сезоне НХЛ — в материале “Ъ” «НХЛ сыграла на чемпионат мира».

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