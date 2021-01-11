Российские хоккеисты вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) перед стартом сезона представила рейтинг лучших игроков. В первую десятку попали Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»). Всего в список лучших вошли пять россиян.
Топ-10 игроков НХЛ:
- Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»),
- Натан Маккиннон («Колорадо»),
- Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»),
- Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»),
- Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»),
- Давид Пастрняк («Бостон»),
- Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»),
- Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»),
- Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»),
- Остон Мэттьюс («Торонто Мейпл Лифс»).
Ранее НХЛ назвала хоккеистов, занявших с 11 по 50 места. Россияне Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Евгений Малкин «Питтсбург Пингвинз» заняли 17 и 18 места соответственно. Регулярный чемпионат НХЛ начнется в ночь на 14 января матчем «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз».
Подробнее о сокращенном сезоне НХЛ — в материале “Ъ” «НХЛ сыграла на чемпионат мира».