ХК «Сочи» проиграл четвертый раз подряд с начала 2021 года

Хоккейный клуб «Сочи» в рамках очередного матча КХЛ на выезде проиграл череповецкой «Северстали». Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда (2:0, 1:1, 1:1).

В составе «Северстали» дубль оформил Кирилл Капустин, также отличились Егор Морозов и Даниил Вовченко. У южан две шайбы забил Сергей Шмелев – на 26-й и 57-й минуте.

Это поражение стало четвертым подряд для ХК «Сочи». Как сообщал “Ъ-Кубань”, 8 января подопечные Евгения Ставровского проиграли подольскому «Витязю». Кроме того, 5 января южане на своем льду со счетом 0:5 проиграли финскому «Йокериту». 3 января сочинцы со счетом 2:5 уступили нижегородскому «Динамо».

Следующую встречу ХК «Сочи» проведет 12 января – в гостях у петербургского СКА, который в настоящее время занимает второе место в Западной конференции. «Сочи» в турнирной таблице по-прежнему находится на 10-й строчке.

Алексей Белянин