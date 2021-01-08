ХК «Сочи» потерпел третье крупное поражение с начала 2021 года

Хоккейный клуб «Сочи» в выездном матче проиграл подольскому «Витязю». Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда (2:0, 2:2, 0:0).

В составе победителей две шайбы в ворота «леопардов» забил Маттиас Теденбю, еще по одной забросили Каспарс Даугавиньш и Святослав Гребенщиков. У гостей отличились Игорь Руденков и Никита Седов.

Это поражения стало для «Сочи» третьим подряд с начала года. Как сообщал “Ъ-Кубань”, 5 января южане на своем льду со счетом 0:5 проиграли финскому «Йокериту». Кроме того, 3 января сочинцы со счетом 2:5 уступили нижегородскому «Динамо».

Сейчас подопечные Евгения Ставровского занимают 10-е место (из 11) в Западной конференции, имея в активе 30 очков. «Витязь» с 43 баллами занимает 9-ю строчку. Следующую встречу ХК «Сочи» проведет 10 января – в гостях у череповецкой «Северстали».

Алексей Белянин