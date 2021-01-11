Известные сторонники арестованного экс-схимонаха Сергия попросили Путина о помощи

Хоккеист Павел Дацюк, артист шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и актриса Мария Шукшина написали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться с уголовным преследованием лишенного сана схимонаха Сергия (Романова). Его полный текст в Instagram выложила супруга Дмитрия Соколова Ксения.

Напомним, экс-схимонах Сергий был задержан 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря, которым он продолжал руководить, несмотря на отлучение от церкви. Его обвиняют по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). Его конвоировали в Москву, где Басманный райсуд арестовал отца Сергия до 28 февраля.

В своем обращении сторонники экс-схимонаха рассказали, что в ночь на 29 декабря в монастырь ворвались несколько сотен вооруженных людей, не предъявляя документов, они вывезли отца Сергия, после чего устроили погромы и беспорядки. В этот момент, как указано в письме, в монастыре находились около 500 человек, среди которых были монахини, послушницы и паломники. «Среди насельников есть пострадавшие, которые получили не только моральные травмы от издевательств, запугиваний и насмешек со стороны силовиков, но и физические увечья»,— говорится в письме. Сторонники указывают, что в ходе обысков была изъята вся документация, в том числе личные документы насельников, ценности и архивы.

В письме подчеркивается, что Сергий никогда не призывал ни к каким противоправным действиям, в том числе к тем, в которых его обвиняют. Все его проповеди «пронизаны христианской любовью» и «любовью к отечеству», говорится в обращении. Все обвинения сторонники считают надуманными, а действия силовиков называют противоправными и антиконституционными.

«Просим вас, Владимир Владимирович, с учетом мощнейшего резонанса этого события, лично разобраться в произошедшем. А также разобраться в незаконном, по нашему мнению, заключению под стражу схиигумена Сергия»,— говорится в письме. Там указывается, что обратиться в правоохранительные органы сторонники не могут, поскольку видят заинтересованность силовиков в этом деле.