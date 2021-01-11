Многодневная гонка Tour de Ski

Женщины, 10 км (свободный стиль, масс-старт). 1. Эбба Андерссон (Швеция) — 35.45,6. 2. Джессика Диггинс (США) — отставание 9,2. 3. Дельфин Клодель (Франция) — 32,6. 4. Юлия Ступак— 40,0. 5. Татьяна Сорина (обе — Россия) — 1.04,3. Итоговый общий зачет. 1. Диггинс — 3:04.45,8. 2. Ступак — отставание 1.24,8. 3. Андерссон — 2.00,8. 4. Сорина — 2.58,1… 7. Наталья Непряева (Россия) — 3.28,5.
Мужчины, 10 км (свободный стиль, масс-старт). 1. Денис Спицов — 32.41,0. 2. Александр Большунов (оба — Россия) — отставание 13,3. 3 Морис Манифика (Франция) — 15,2. 4. Евгений Белов 21,8. 5. Андрей Мельниченко — 24,0. 6. Иван Якимушкин (все — Россия) —26,9. Итоговый общий зачет. 1. Большунов — 3:32.32,3. 2. Манифика — отставание — 3.23,9. 3. Спицов — 3.36,7. 4. Якимушкин — 3.40,6. 5. Артем Мальцев — 4.03,3. 6. Белов — 5.08,5. 7. Мельниченко (все — Россия) — 5.23,7.