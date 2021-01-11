Очередные туры европейских национальных чемпионатов

Чемпионат Испании
18-й тур. «Севилья»—«Реал Сосьедад» 3:2 (Эн-Несири, 4, 7, 46 — Диего Карлос, 5 (автогол); Исак, 14). «Гранада»—«Барселона» 0:4 (Гризманн, 12, 63; Месси, 35, 42). «Осасуна»—«Реал» 0:0. Положение команд. 1. «Атлетико» — 38 очков (после 15 матчей). 2. «Реал» — 37. 3. «Барселона» — 34. 4. «Вильярреал» — 32. 5. «Реал Сосьедад» — 30 (19). 6. «Севилья» — 30 (16).
Чемпионат Германии
15-й тур. «Боруссия» (Мёнхенгладбах)—«Бавария» 3:2 (Хофман, 35, 45; Нойхаус, 49 — Левандовский, 20 (пен.); Горецка, 26). «Унион»—«Вольфсбург» 2:2 (Бекер, 29; Андрих, 52 — Штеффен, 10; Вегорст, 65 (пен.)). «Байер»—«Вердер» 1:1 (Шик, 70 — Топрак, 52). «Лейпциг»—«Боруссия» (Дортмунд) 1:3 (Сёрлот, 89 — Санчо, 55; Холанн, 71, 84). Положение команд. 1. «Бавария» — 33 очка. 2. «Байер» — 31. 3. «Лейпциг» — 29. 4. «Боруссия» (Д) — 28. 5. «Унион» — 25. 6. «Вольфсбург» — 25. 7. «Боруссия» (М) — 24.
Чемпионат Италии
17-й тур. «Беневенто»—«Аталанта» 1:4 (Сау, 50 — Иличич, 30; Толой, 69; Сапата, 71; Мурьель, 86). «Милан»—«Торино» 2:0 (Леан, 25; Кессье, 36 (пен.)). «Рома»—«Интер» 2:2 (Пеллегрини, 17; Манчини, 86 — Шкриньяр, 56; Хакими, 63). «Удинезе»—«Наполи» 1:2 (Лазанья, 27 — Инсинье, 15 (пен.); Бакайоко, 90). Положение команд. 1. «Милан» — 40 очков. 2. «Интер» — 37. 3. «Рома» — 34. 4. «Аталанта» — 31 (после 16 матчей). 5. «Наполи» — 31 (16). 6. «Ювентус» — 30 (15).
Чемпионат Франции
19-й тур. «Ренн»—«Лион» 2:2 (Гренье, 20; Буриго, 55 — Депай, 79; Денайер, 82). ПСЖ—«Брест» 3:0 (Кин, 16; Икарди, 81; Сарабия, 83). «Ним»—«Лилль» 0:1 (Йылмаз, 29). «Монако»—«Анже» 3:0 (Марипан, 40; Фолланд, 72; Йоветич, 81). «Дижон»—«Марсель» 0:0. Положение команд. 1. «Лион» — 40 очков. 2. ПСЖ — 39. 3. «Лилль» — 39. 4. «Монако» — 33. 5. «Ренн» — 33. 6. «Марсель» — 32 (после 17 матчей).