В Москве плазму крови сдали 10,5 тыс. переболевших коронавирусом

Количество жителей Москвы, которые выздоровели после COVID-19 и стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу, с апреля 2020 года достигло 10,5 тыс. человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выразив им свою благодарность.

«Москвичи, которые перенесли #covid19, откликнулись на нашу просьбу и с апреля начали сдавать плазму крови с антителами. Уже 10,5 тыс. жителей столицы стали донорами и помогли спасти тысячи жизней»,— написал он в «ВКонтакте».

Среди требований к донорам плазмы:

прошло не менее пяти недель с момента появления первых симптомов COVID-19;

сейчас симптомов нет;

есть выписки из больницы или поликлиники, результаты КТ или лабораторных исследований.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что привитый от коронавируса человек может стать донором антиковидной плазмы крови при достаточном количестве антител.

В России за сутки был зафиксирован 22 851 новый случай заражения коронавирусом. Впервые с 18 ноября число новых заболевших оказалось ниже 23 тыс. человек.