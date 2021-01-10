Утраты года Известные ярославцы, скончавшиеся в 2020 году

В 2020 году произошло много утрат. Число умерших увеличила и пандемия коронавируса. “Ъ-Ярославль” вспоминает известных людей Ярославской области, которые ушли из жизни в 2020 году.

Депутат муниципального совета города Данилова Татьяна Полетаева

5 марта 2020 года на 306 км федеральной автодороги «Москва-Холмогоры» в Даниловском районе Ярославской области произошло серьезное ДТП в котором погибли два человека. Около 10.20 на трассе произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen и грузовика Renault.

В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, мужчина 1956 года рождение и его пассажир, женщина 1956 года рождения. Позднее выяснилось, что погибшей была депутат муниципального совета города Данилова, предприниматель и меценат Татьяна Полетаева.

Мэр города Данилова Иван Свечушкин и его жена погибли при пожаре

В ночь на 17 апреля в пожаре в собственном доме погибли мэр города Данилова Ярославской области Иван Свечушкин и его жена. Ивану Свечушкину было 44 года, главой города Данилова его избрали в декабре 2018 года.

Позднее Даниловский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Ярославской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). О результатах расследования не сообщалось.

Бывший вице-губернатор Ярославской области Николай Воронин

2 мая в Ярославле на 73 году жизни умер бывший вице-губернатор Ярославской области, профессор Николай Воронин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор Дмитрий Миронов, выразив соболезнования родным и близким покойного.

Николай Воронин родился 26 августа 1947 года в Ярославле. Окончил историко-филологический факультет Ярославского педагогического института. С 1985 по 1989 год он занимал должность ректора ЯГПИ. Позднее в течение шести лет был вице-губернатором области. С 2008 года и до конца жизни Николай Воронин работал директором института филологии ЯГПУ.

Известный ярославский театровед Маргарита Ваняшова

24 мая в Ярославле умерла известный театральный критик, профессор Ярославского государственного театрального института Маргарита Ваняшова.

«24 мая 2020 года на 78 году жизни в результате тяжелой болезни скончалась театровед, историк театра, доктор филологических наук, профессор Маргарита Георгиевна Ваняшова. Человек, неистово преданный Волковскому театру и его истории, подвижник, талантливейший ученый и педагог. С ее уходом завершилась целая эпоха в жизни Первого русского театра»,— сообщили в пресс-службе театра имени Федора Волкова.

Маргарита Ваняшова – заслуженный работник культуры России, член Союза журналистов России, член Ассоциации театральных критиков России, лауреат областных премий имени И.З.Сурикова и имени Ф.Г.Волкова. Она является автором книг о Волковском театре. В 2019 году, когда Минкульт предложил объединить Волковский театр Ярославля с Александринским театром в Санкт-Петербурге, Маргарита Ваняшова высказалась резко против объединения.

Бывший замглавы двух районов Ярославля Игорь Соколовский

31 июля в ярославском следственном изоляторе в Коровниках скончался бывший заместитель главы Красноперекопского и Фрунзенского районов города Ярославля 64-летний Игорь Соколовский. В СИЗО Игорь Соколовский ожидал этапирования к месту отбывания заключения. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт.

Красноперекопский районный суд Ярославля 25 мая приговорил Игоря Соколовского к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать руководящие должности на пять лет. Бывшего ярославского чиновника задержали в январе 2019 года.

По материалам дела, он в течение 2018 и 2019 годов, получал взятки от предпринимателей, в частности, «за совершение заведомо незаконных действий и бездействий, связанных с незаконным переносом сроков демонтажа самовольно построенных объектов». Обвинение Игорю Соколовскому было предъявлено по семи эпизодам получения взяток от 15 до 160 тыс. руб. Обвиняемый свою вину признал.

Директор завода «Вымпел» Вадим Собко

13 августа скончался управляющий директор расположенного в городе Рыбинске Ярославской области судостроительного завода «Вымпел» Вадим Собко, заболевший коронавирусом. На сайте группы компаний «Калашников» в состав которой входит завод «Вымпел», сообщали, что Вадим Собко скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Вадиму Собко было 49 лет. Управляющим директором завода «Вымпел», входящем в ГК «Калашников», он был назначен в начале марта 2020 года. Вадим Собко профессиональный судостроитель, работал на судостроительных заводах в Калининграде, Волгограде и Якутске. До назначения в Рыбинск возглавлял Жатайскую судоверфь в Якутске. С 30 апреля 2020 года Вадим Собко одновременно являлся и управляющим директором рыбинского судостроительного и судоремонтного завода ООО «Верфь братьев Нобель», также входящем в группу компаний «Калашников».

Бывший замдекана педуниверситета Елена Калошина

При взрыве газа в жилом многоквартирном доме на улице Батова в Ярославле, произошедшем 21 августа, погибла бывший заместитель декана факультета филологии и культуры Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского Елена Калошина.

«На факультете она преподавала детскую литературу...Жуткая трагедия. Искренне скорбим»,– сообщил ректор педуниверситета Михаил Груздев.

Погибшей Елене Калошиной было 66 лет. Во время взрыва газа в 10-этажгном жилом доме на улице Батова в Ярославле погиб 8-летний ребенок и две женщины. Первую погибшую обнаружили сразу на месте взрыва. Тело второй спасатели при разборе завалов нашли на втором этаже. И уже поздно ночью был найден погибший мальчик. Еще четыре человека пострадали при взрыве.

Известный педагог Ольга Калугина

20 октября в Ярославле скончалась известный педагог, бывшая первый заместитель директора областного департамента образования Ольга Калугина. Ей было 65 лет.

Ольга Калугина всю жизнь была связана с системой образования. Работала пионервожатой, учителем истории, заместителем директора школы. В течение 13 лет, до 2000 года она была директором ярославской школы №30. С 2001 года по 2016 год была сначала заместителем директора, а затем первым заместителем директора департамента образования Ярославской области. Ольге Калугиной было присвоено звание «Отличник народного образования». Она была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Замглавврача больницы имени Соловьева Александр Джурко

11 ноября в Ярославле умер заместитель главного врача по травматологии и ортопедии клинической больницы имени Н.В. Соловьева Александр Джурко, 27 августа ему исполнилось 60 лет.

В ярославских СМИ появилась информация, что перед смертью Александр Джурко проходил лечение от коронавируса. В больнице не стали это комментировать. «Это врачебная тайна»,— отметили в медучреждении. В региональном департаменте здравоохранения и фармации также, не раскрыли причину смерти врача. «Это персональные данные»,— пояснили в департаменте.

Александр Джурко занимал должность заместителя главного врача по травматологии и ортопедии в больнице имени Н.В. Соловьева более 10 лет. Он окончил Ярославский медицинский институт по специальности «Лечебное дело» в 1983 году. Более 20 лет трудился на кафедре травматологии и ортопедии Ярославской медицинской академии, занимался научной работой.

Экс-глава Угличского района Сергей Маклаков

В ночь с 28 на 29 ноября в Ярославле, накануне своего 55-летия, скончался болевший коронавирусом бывший глава Угличского района Сергей Маклаков. Во главе Угличского муниципального района он находился с 2012 года по 2016 год. После ухода с должности занимался строительным бизнесом. В последнее время Сергей Маклаков возглавлял санаторий «Углич».

Бывший заместитель мэра Ярославля Владимир Смирнов

1 декабря в Ярославле был найден мертвым 71-летний бывший заместитель мэра города по вопросам градостроительства Владимир Смирнов. Он много лет с 1996 года являлся заместителем мэра Ярославля Виктора Волончунаса. До этого он работа на ярославском судостроительном заводе, был заместителем главы Фрунзенского района города.

Позднее было сообщено, что причиной смерти Владимира Смирнова стал сердечный приступ.

Известный ярославский нейрохирург Олег Герасимов

В Ярославле 11 декабря скончался заведующий 3-м нейрохирургическим отделением клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева, известный врач-нейрохирург Олег Герасимов. Он умер после тяжелой болезни в ярославском госпитале для лечения больных коронавирусной инфекцией. Олегу Герасимову было 59 лет. Олег Герасимов являлся кандидатом медицинских наук, Заслуженным врачом Российской Федерации.

Бывший тренер футбольного клуба «Шинник» Александр Самыгин

В Ярославле 21 декабря скончался бывший тренер футбольной команды «Шинник», ветеран ярославского футбола Александр Самыгин.

«Футбольный клуб "Шинник" с глубоким прискорбием извещает, что 21 декабря 2020 года на 70-м году жизни ушел из жизни ветеран ярославского футбола, бывший тренер команды "Шинник". Футбольный клуб "Шинник", все болельщики команды выражают искренние соболезнования родным и близким Александра Александровича Самыгина»,— говорится в некрологе, опубликованном на странице клуба.

Александр Самыгин работал в составе тренерского штаба «Шинника» вместе с главным тренером Александром Побегаловым с 1999 по 2004 годы, а также в 2010 году.

Бывший директор ярославского моторного завода Виталий Долецкий

В Ярославле 23 декабря скончался почетный гражданин города, бывший генеральный директор моторного завода Виталий Долецкий. Он был похоронен на воинском мемориальном кладбище.

Виталий Долецкий родился в 1929 году в Житомирской области. В 1952 году окончил Томский политехнический институт по специальности «инженер-механик». В 1965 году был назначен главным инженером Ярославского моторного завода. С 1982 года по 1997 год он занимал должность генерального директора ОАО «Автодизель». С 1997 по 2002 год Виталий Долецкий возглавлял дизелестроительную компанию «Русские моторы», созданную на базе Ярославского и Тутаевского моторных заводов, ЯЗТА и ЯЗДА.

Виталию Долецкому было присвоено звание заслуженного машиностроителя РСФСР, он лауреат Государственной премии СССР, орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

Бывший руководитель Рыбинска Валерий Рубцов

24 декабря на 82 году жизни скончался бывший глава города Рыбинска Валерий Рубцов. Об этом сообщил на своей страничке в facebook глава Рыбинска Денис Добряков.

«На 82 году жизни не стало Валерия Александровича Рубцова, Почетного гражданина города Рыбинска, занимавшего пост главы Рыбинска и Рыбинского района с 1996 года по 2000 год»,— написал господин Добряков.

Денис Добряков отметил большой вклад Валерия Рубцова в развитие города. По словам господина Добрякова, при руководстве Валерия Рубцова в Рыбинске введены в эксплуатацию здание школы №1, физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», многоквартирный дом для ветеранов войны на улице Кирова, построены социальные центры в Рыбинске и поселке Песочное.

Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов

Завершился год смертью председателя Ярославской областной думы Алексея Константинова. Он погиб в ДТП 30 декабря во время лобового столкновения двух машин в Тверской области на автотрассе Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск в Калязинском районе. Алексей Константинов находился за рулем личного автомобиля. Погибла и 37-летняя женщина, управлявшая вторым автомобилем.

Авария произошла около 14 часов. Алексей Константинов ехал в Тверскую область, где собирался остаться на новогодние праздничные дни. На трассе произошло лобовое столкновение автомобиля Алексея Константинова Hyundai New Santa Fe и автомобиля Mazda CX-7, которым управляла 37-летняя женщина. Алексей Константинов погиб на месте ДТП. Женщина, находившаяся за рулем второго автомобиля была госпитализирована в больницу, где позднее скончалась от полученных травм.

Алексею Константинову было 56 лет. Он профессиональный военный. Служил на различных должностях в Вооруженных силах СССР и России, а также в Федеральной службе охраны. На должность председателя Ярославской областной думы избран в сентябре 2018 года. До этого он с июня 2017 года возглавлял Ростовский район Ярославской области.

Екатерина Руденко