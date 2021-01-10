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Саночница Татьяна Иванова

Фото: Roman Koksarov / AP

Россиянка Иванова выиграла чемпионат Европы по санному спорту

Российская саночница Татьяна Иванова завоевала золото чемпионата Европы в латвийской Сигулде. Соревнование совмещено с этапом Кубка мира. Миронова пришла к финишу за 1 минуту 23,594 секунды.

Второе время показала немка Натали Гайзенбергер (+0,052). Бронзовым призером гонки также стала российская спортсменка Виктория Демченко (+0,161 секунды). Еще одна российская саночница Екатерина Катникова стала восьмой в гонке.

Иванова четыре раза становилась чемпионкой Европы в индивидуальных стартах и два раза — в эстафетах.

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