Лукашенко назвал цену российского газа для Белоруссии на 2021 год

Россия и Белоруссия должны углублять интеграцию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что интегрироваться следует «в экономике, в людях и так далее». Президент также заявил, что цена на поставляемый из России газ для Белоруссии в 2021 году составит $128,5 за тысячу кубометров. Он считает, что цена могла бы быть «более справедливой».

«Отношения Белоруссии с Россией имеют такой уровень, которого у нас нет с другой страной»,— сообщил господин Лукашенко в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1». По словам президента, Белоруссии нужно «ближе быть» к России, «тогда и политические вопросы пойдут».

При этом, прежде чем «куда-то двигаться» в интеграции, следует «решить принципиально один вопрос» — условия и для людей, и для субъектов хозяйствования в рамках Союзного государства должны быть равными, подчеркнул Александр Лукашенко. «Но пока нет равных условий, это большой недостаток в нашем союзном строительстве»,— добавил он.

Говоря о поставках природного газа из России в Белоруссию, президент сказал: «128,5 (долларов.— “Ъ”). Но я округляю, 130. Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так». Господин Лукашенко отметил, что еще не обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным и не намерен инициировать этот диалог. «Если вы так решили, пусть будет так»,— заявил он.

В конце 2020 года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подписали протокол, в соответствии с которым определен порядок формирования цен на поставки природного газа в Белоруссию в 2021 году. Белоруссия импортирует из России около 20 млрд кубометров газа в год, в 2020 году его цена составляла фиксированные $127 за тысячу кубометров. Минск неоднократно просил снижения цены, ссылаясь на резкое снижение спотовых цен в Европе.

Подробнее о соглашении читайте в публикации “Ъ” «"Газпром" договорился о цене газа для Белоруссии».