11 января, понедельник
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Фото: Kia

Kia обновила фирменную эмблему марки

Компания Kia обновила фирменный логотип и представила новый слоган бренда, сообщает южнокорейский автопроизводитель.

От названия марки, заключенного в овал, компания перешла к новому начертанию надписи Kia, стилизованному под рукописное, без дополнительных элементов. Слоганом бренда стала фраза Movement that inspires — «Движение, которое вдохновляет». Вместе с новыми логотипом и слоганом компания намерена обновить и глобальную стратегию развития, которая официально будет представлена в январе 2021 года.

Напомним, ранее американский концерн General Motors обновил свой логотип, использовавшийся с 1964 года — связано это с изменениями приоритетов компании, которая намерена сконцентрироваться на производстве электромобилей.

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