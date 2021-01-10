Спасатели в Индонезии обнаружили возможные сигналы от черных ящиков Boeing

Поисково-спасательное агентство Индонезии выявило сигналы, которые могут исходить от бортовых самописцев Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение 9 января над Яванским морем, сказал глава ведомства Багус Пурухито.

«Мы обнаржили сигналы в двух точках. Это может быть черный ящик, мы изучим»,— сказал господин Пурухито (цитата по Reuters). Ранее участники операции установили предполагаемое место крушения самолета.

Самолет Boeing 737-524 пропал с радаров вскоре после взлета из Джакарты. На борту было 12 членов экипажа и 50 пассажиров, в том числе десять детей. По предварительным данным, россиян на борту не было. В районе крушения были обнаружены фрагменты тел, личные вещи пассажиров, металлические обломки и обрывки ткани. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо.