СМИ: власти США усилили охрану членов Конгресса в аэропортах

Членов Конгресса США, отправляющихся авиарейсами в Вашингтон и обратно, снабдят усиленной охраной как минимум до инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщает Axios со ссылкой на документ для внутреннего пользования.

Издание сообщает, что конгрессменам рекомендуется передавать свои планы перелетов сотрудникам Палаты представителей. Те, в свою очередь, будут «уведомлять соответственные правоохранительные органы, чтобы обеспечить усиленный режим безопасности». Помимо этого, сотрудники полиции Капитолия США будут нести дежурство в аэропортах в агломерации Вашингтона (Балтимор-Вашингтон, аэропорт имени Даллеса и аэропорт имени Рейгана).

Меры безопасности были усилены после того, как сторонники действующего президента Дональда Трампа массово освистали сенаторов-республиканцев Митта Ромни и Линдси Грэма. Поводом стал отказ сенаторов поддерживать президента-сопартийца в попытках оспорить результаты победу господина Байдена. После того, как сторонники господина Трампа попытались сорвать утверждение результатов голосования, господин Ромни обвинил действующего президента в организации восстания.

О событиях в США и позиции главы Белого дома — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».