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Сбой в электросети оставил Пакистан без света

Падение частоты электричества на одном из элементов электросети Пакистана привело к масштабному отключению электроэнергии, сообщил глава Минэнерго страны Омар Айюб Хан.

«Отключение электроэнергии на всей территории страны вызвано внезапным падением частоты в системе электроснабжения»,— написал министр в Twitter (перевод Reuters). Позднее он написал о работах по восстановлению электроснабжения и сказал, что скоро начнется последовательное восстановление питания.

Незадолго до сообщения главы Минэнерго газета Dawn со ссылкой на местных жителей сообщила, что электроэнергии нет в городах Карачи, Исламабад, Лахор и Мултан, а также в других населенных пунктах Пакистана.

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