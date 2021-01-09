Правительство утвердило правила ликвидации разливов нефти

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых правилах организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Правила вступили в силу 1 января 2021 года и будут действовать до 1 января 2027 года.

Правила устанавливают порядок проведения учений по подтверждению готовности организаций, осуществляющих деятельность по геологическому изучению, разведке и добыче нефтепродуктов, к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти. Также устанавливается порядок выдачи заключения о готовности организации к таким действиям и определяются критерии определения объектов, предназначенных для осуществления деятельности в области геологического изучения, разведки и нефтедобычи углеводородного сырья.

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Новые правила были разработаны после серии крупных разливов нефти, произошедших в России в прошлом году. В частности, в конце мая в результате прорыва под Норильском резервуара, принадлежащего «дочке» «Норникеля», в воду и грунт попало более 21 тыс. дизельного топлива. В июне правительство одобрило поправки к федеральному закону «Об охране окружающей среды», которые направлены на борьбу с разливами нефтепродуктов.

О методах ликвидации опасных разливов — в материале “Ъ” «Как очистить воду от нефти».