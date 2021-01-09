В ЦАР повстанцы атаковали два города на западе и востоке страны

В Центральноафриканской республике (ЦАР) повстанческие отряды атаковали города Буар на западе страны и Гримари на востоке, сообщило AFP. Сопротивление повстанцам оказывают правительственные силы.

Буар расположен в 450 км от столицы ЦАР Банги. По данным агентства, повстанцы атаковали не только позиции правительственных войск в городе, но и армейский лагерь Леклерк, где расположен штаб армии западного региона страны.

Гримари находится в 300 км от Банги. По данным местного издания Corbeaunews, город имеет важное стратегическое значение, бои за него продолжаются. О пострадавших в столкновениях в обоих городах ничего неизвестно.

Наступление повстанцев на позиции правительственных сил началось в конце декабря 2020 года. Повстанцы пытались не допустить проведения в стране президентских и парламентских выборов, назначенных на 27 декабря. Для усиления позиций правительственных сил ООН усилила свой миротворческий контингент в ЦАР, а Россия направила в страну 300 военных инструкторов. Выборы были проведены, их итоги должны быть подведены к 19 января.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Выборы под дулом миротворцев».